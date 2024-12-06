Ми бачимо, куди ворог планує наступати й де накопичує сили, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Останні два тижні ворог дуже активний. Він намагається прорвати нашу оборону. Якщо взяти до уваги 40 штурмів на Покровському напрямку, то половина з них припадає на підрозділ нашої бригади, іноді їх навіть більше. Сьогодні до 6 ранку ми вже ліквідували 34 окупантів", - наголосив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї ОМБр, росіяни постійно підтягують резерви, але нічого змінити не можуть. Так, у них є певні успіхи на фронті, але це досягається великою кількістю загиблих серед їхніх сил.

"Основним завданням для нас є не допустити контактний бій. Знищувати ворога саме на підходах, в місцях накопичення, передбачати їхній задум, що вони планують. Таке завдання стоїть перед командуванням угруповань, командирами бригад та окремих підрозділів. Ми постійно бачимо, куди ворог планує наступати, що він робить, де накопичує сили, яка у нього техніка. Є засоби, які дозволяють нам в глибокому тилу ворога передбачати та бачити накопичення сил", - пояснив Цехоцький.

Офіцер 59-ї ОМБр також додав, що ворог почав активно використовує тактику "каруселі" в Запорізькій області.

"Росіяни по колу пускають броньовану техніку, щоб, ймовірно, залякати нас, щоб ми отримали неправдиві розвіддані. Тобто ворог вдається до різноманітних маніпуляцій, але ми вже це все бачили, і вони більше нічого нового не можуть вигадати", - резюмував Цехоцький.