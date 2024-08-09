"Ми досягли своїх меж": прем'єр Саксонії закликав скоротити допомогу Україні

Про це повідомило Zeit.

"Ми більше не можемо надавати Україні кошти на зброю, щоб цю зброю витрачали й нічого не досягали. Все має бути пропорційно. Підтримка, так, але ми розуміємо, що досягли своїх меж", - заявив Міхаель Кречмер.

Прем'єр відповідав на запитання, чи виступає він за припинення німецької допомоги Україні у сфері озброєння заради економії.

"З самого початку я чітко виступав проти поставок зброї та виступав за дипломатичні ініціативи. У мене була дуже чітка думка з цього приводу протягом двох років, і я, на жаль, повинен сказати, що вона підтвердилася в багатьох аспектах", - заявив він

Кречмер наголосив, що, на його думку, війну між Росією та Україною закінчать не на полі бою, а за столом переговорів.