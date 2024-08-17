"Ми зламали стереотип, що війна знаходиться у глухому куті": дипломат Хара про дилеми, які Курська операція створила перед Путіним

Про це він розповів у етері Еспресо.

Зокрема він виділив воєнний момент.

"Перша (дилема, - ред.) - це те, щоб захистити свою територію Путіну потрібні сили і засоби. У нього є варіант відтягнути їх від від східного напряму, де росіяни, на жаль, просуваються, у них там є певні тактичні успіхи, і ми не бачимо, щоб вони поспішали переносити звідти сили і засоби, щоб щось відбулось, але не такою мірою, як хотілось би нам. Звичайно, що вони зараз намагаються набрати з інших регіонів Російської Федерації, кидають одразу в бій фактично, була інформація, що навіть строковиків використовують, тобто все, що є під рукою вільного, вони кидають на нас”, - вважає експерт.

Також Олександр Хара зазначив, що є політичний момент.

"Політичний момент - якщо йому не вистачає людей, незважаючи на мільйонну армію, то йому тоді потрібно буде щось робити з мобілізацією. Чи прихованою, коли заманюють, від 400 до 2 мільйонів підйомних дають цим вбивцям. Чи потрібно оголошувати загальну мобілізацію, якщо загальна, це означає з одного боку удар по престижу, удар по політичній підтримці з боку російського плебса, бо це ж не просто йдуть маргінали і з етнічних меншин хтось воювати, а доведеться брати і з Санкт-Петербургу, з Москви, і звичайно, що соціальна напруга буде збільшуватись", - каже він.

Крім того, за його словами, існує економічна дилема: "Далі це питання, що, здається, позаминулого тижня голова центрального банку Російської Федерації розповідала про стан російської економіки, то доволі була чорна картинка, не настільки чорна, як би нам хотілось, щоб на межі катастрофи, але все ж таки. І один з ключових моментів - це був брак робочої сили, тобто якщо когось екіпірувати і кинути воювати проти нас, тоді потрібно буде забирати із заводів, чи то заводи ВПК, чи то заводи цивільної галузі. Але це означатиме ще більше навантаження на російську економіку, яка в ненайкращому стані попри бравурні заяви, що ріст ВВП там швидший, ніж в Німеччині чи якихось інших країнах".

Олександр Хара також вказав на територіальну дилему.

"Ну і звісно територіальна, тому що зараз формула "давайте зафіксуємо ситуацію чи реалії на землі", вона, звичайно не буде використовуватись Російською федерацією, оскільки означатиме легітимної, законної, яку ми також визнаємо, території Російської Федерації, тому вони будуть шукати якісь інші реформи. Ну і звичайно, що є політичний успіх в нашій операції, я не знаю, чим завершиться воєнна складова, перше і найголовніше: ми поламали цей стереотип хибний стереотип, що ця війна знаходиться в глухому куті, тобто ми показали, що здатні накопичити сили і засоби і зробити доволі професійно і красиво цю воєнну операцію на території Російської Федерації", - додав експерт.

Що відомо про події в Курській області У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції. 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців. У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області. Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.

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