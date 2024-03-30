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Міненерго допоможе у відбудові Зміївської ТЕС, зруйнованої після обстрілів 22 березня

30 березня, 2024 субота
01:24
Війна з Росією Харківщина

Під час масштабного ракетного обстрілу України 22 березня Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС. Міненерго обіцяє сприяння у відновленні стратегічного об'єкта

Про це повідомляє пресслужба ПАТ "Центренерго".

Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав зруйновану ракетним ударом Зміївську ТЕС. Під час візиту, він пообіцяв сприяти відновленню електростанції.

"Будемо допомагати максимально!", - сказав міністр після того, як побачив масштаби руйнувань після влучань ворожих ракет.

Галущенко також додав, що сам на сам із бідою колектив Зміївської ТЕС не залишиться.

"Будемо допомагати через донорів. Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!", - сказав очільник Міненерго.

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота зазначив, що команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів.

"Люди шість місяців витратили на ремонт і зробили неможливе! І, звичайно, коли ми побачили, що все це – марно, то могло скластися враження, що руки опускаються. Але не в цьому колективі, тільки не в Центренерго", - сказав Гота.

  • Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.

Теги:
Харківщина
ракетний удар
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