Минулої доби, 13 липня, РФ вбила 6 жителів Донеччини, ще 11 поранила

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, протягом 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: по двоє загиблих в Новоочеретуватому і Прогресі, та по одному у Костянтинопільському і Новоселівці Першій.

Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.