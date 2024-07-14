Минулої доби, 13 липня, РФ вбила 6 жителів Донеччини, ще 11 поранила
За 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини в Новоочеретуватому, Прогресі, Костянтинопільському і Новоселівці Першій
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, протягом 13 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: по двоє загиблих в Новоочеретуватому і Прогресі, та по одному у Костянтинопільському і Новоселівці Першій.
Ще 11 людей в області за добу дістали поранення.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У п'ятницю, 12 липня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього загинули 6 людей, 22 отримали поранення.
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