Минулої доби росіяни поранили 5 мирних жителів Донеччини
Протягом доби 1 серпня під обстрілами російської армії дістали поранення 5 цивільних жителів Донецької області
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"За 1 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини", - написав він.
Очільник ОДА зауважив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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