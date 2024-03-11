Мова йде про капітуляцію: політолог Шлінчак щодо заяв з різних країн про мирні переговори

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У мене виникають логічні асоціації, що Росія зараз задіює усю агентурну мережу, яку тільки може залучити. РФ намагається поставити світ на розніжку, коли з однієї сторони є слова про мирні переговори, а з іншої – чітке розуміння, що треба дотиснути капітуляцію України. Кремль вдається до такої спецоперації, тому що для широких верств населення, коли вони чують слова про мир, переговори, які нібито хоче проводити Росія, то у них закарбовується зупинка військових дій, їхнього фінансування, відповідно, повернення до мирного життя, яке було два роки тому. Ми прекрасно розуміємо, що мова йде про те, щоб Україна капітулювала, не про які мирні переговори тут не йдеться", - підкреслив політолог.

За його словами, ФСБ проводить спецоперації руками оточень з різних кіл, у тому числі й у колі Папи Римського.

"Я думаю, що вони зараз активно працюють не тільки з Угорщиною та Словаччиною, а й в інших західних країнах, Німеччині, Франції та інших. Російська агентура продовжує активно працювати, вони підмінюють це поняття про мир тим, що Росія хоче нібито миру, але ми добре розуміємо, що мова йде не про це. Мова йде про капітуляцію", - резюмував Віктор Шлінчак.