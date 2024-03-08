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У ISW пояснили, як Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між РФ та Україною

8 березня, 2024 п'ятниця
06:00
Світ Сі Цзіньпін та Путін

Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між Росією та Україною, аби примусити Захід піти на поступки

Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни

Американські аналітики звертають увагу, що 7 березня міністр закордонних справ Китаю Ван І повторив заклик до мирних переговорів між РФ та Україною та запевнив, що Пекін "зберігає об’єктивну та неупереджену позицію" щодо війни в Україні. 

"Китай вкотре вдався до риторики, яка покликана показати себе, як незалежного посередника в гіпотетичному переговорному процесі. А Росія продовжить використовувати такі заклики для просування звичних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід піти на поступки", - вважають в ISW. 

Також в інституті нагадали, що 2 березня заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Пекіну сприяти мирним переговорам між Росією та Україною. 

"Галузін та Лі відзначили, що "неможливо» обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії та без врахування інтересів Москви у сфері безпеки", тверджень, які Кремль регулярно використовує, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід", - підкреслили в ISW. 

Аналітики підсумували, що Китай публічно не пояснював деталі розпливчастого мирного плану з 12 пунктів, який він оприлюднив на початку 2023 року. Тому російські офіційні особи продовжуватимуть підтримувати заклики Пекіну до переговорів, щоб просувати інформаційні операції Кремля щодо мирних переговорів. 

  • Раніше у МЗС Китаю анонсували візити Лі Хуея до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи".
  • Лі Хуей 4 березня відвідав Брюссель, де зустрівся з керівниками Європейської служби зовнішньої діяльності. Сторона ЄС закликала Китай обмежити постачання передових технологій до Росії.
  • 7 березня Лі Хуей відвідав Варшаву й зустрівся із заступником голови МЗС Польщі Владиславом Бартошевським. Сторони обговорювали війну в Україні.
  • 7 березня Лі Хуей прибув до Києва та зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. 
Теги:
Росія
Китай
Війна з Росією
переговори з РФ
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