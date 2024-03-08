У ISW пояснили, як Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між РФ та Україною

Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що 7 березня міністр закордонних справ Китаю Ван І повторив заклик до мирних переговорів між РФ та Україною та запевнив, що Пекін "зберігає об’єктивну та неупереджену позицію" щодо війни в Україні.

"Китай вкотре вдався до риторики, яка покликана показати себе, як незалежного посередника в гіпотетичному переговорному процесі. А Росія продовжить використовувати такі заклики для просування звичних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб спонукати Захід піти на поступки", - вважають в ISW.

Також в інституті нагадали, що 2 березня заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін та спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Пекіну сприяти мирним переговорам між Росією та Україною.

"Галузін та Лі відзначили, що "неможливо» обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії та без врахування інтересів Москви у сфері безпеки", тверджень, які Кремль регулярно використовує, щоб покласти відповідальність за переговори на Захід", - підкреслили в ISW.

Аналітики підсумували, що Китай публічно не пояснював деталі розпливчастого мирного плану з 12 пунктів, який він оприлюднив на початку 2023 року. Тому російські офіційні особи продовжуватимуть підтримувати заклики Пекіну до переговорів, щоб просувати інформаційні операції Кремля щодо мирних переговорів.