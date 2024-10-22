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"Може означати серйозну ескалацію": у МЗС Нідерландів відреагували на можливе залучення військ КНДР у війну проти України

Ольга Бабишена
22 жовтня, 2024 вiвторок
05:55
Війна з Росією Нідерланди

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що ймовірна участь північнокорейських військових у війні РФ проти України може означати "серйозну ескалацію"

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Повідомлення про можливе залучення північнокорейських військ у війну Росії проти України викликають велику тривогу. Це може означати серйозну ескалацію", - йдеться у повідомленні. 

Велдкамп додав, що Нідерланди стежать за ситуацією та за потреби виступатимуть за спільний курс ЄС, ООН і НАТО.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм. 

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

21 жовтня, південнокорейський президент Юн Сок Йоль зустрівся з британським міністром закордонних справ Девідом Леммі в Сеулі. Сторони домовилися співпрацювати у протидії загрозам через військові звʼязки КНДР і Росії.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
Нідерланди
МЗС
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