"Можливо, вночі знову буде удар": військовий експерт Черник назвав спроможності РФ у ракетному терорі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Показник у 236 ракет за грудень 2022 року РФ не подолали. Зараз місячні показники за січень, лютий та березень – трохи більше, ніж 100 ракет. Масово ворог не зможе завдавати удари "кинджалами", бо ці ракети виробляються у невеликій кількості. Якщо у РФ їх можуть виготовляти 10 на місяць, то це дуже для них хороший показник. Сукупно на цю хвилину РФ завмерла на точці виробництва усіх класів ракет, це 120-130. Немає аналітичної доказовості, що росіяни можуть підняти це виробництво хоча б до 150-160 ракет. А щоб змінити противнику щось у філософії ракетних ударів, то йому треба показники підіймати до 300 ракет на місяць", - зауважив військовий експерт.

Полковник ЗСУ не уявляє, як РФ зможе це зробити, бо питання не тільки в самих ракетах та мікроелектроніці до них, а ще питання у вибухових речовинах. Росіяни зуміли приростити до 30% виробництво пороху, алюмінієвої пудри, селітри, сірчаної кислоти й тому подібне, але далі за цей показник вийти не можуть, бо є обмеження по технологічних ресурсах та кадрах.

"Так, на мій погляд, противник і триматиме ракетний терор в Україні до кінця цієї війни. До останнього дня з циклічністю у півтора-два місяці завдаватимуть удари. Можливо, цієї ночі знову буде удар, бо у них є дві черги ракетоносців, 26 машин у робочому стані. Вчора у повітрі було 9, отже, теоретично ще 17 машин вони можуть застосувати. Наголошую, ракетний терор триватиме до останнього дня цієї війни. Таке поняття, як підрив потенціалу виробництва Росії, поки що не проглядається. Щоб вони перестали виробляти ракети, треба бити по заводах, які випускають ракети. Якщо цього не робити, то противник нескінченно вироблятиме їх у межах 120-130 ракет на місяць", - резюмував Петро Черник.