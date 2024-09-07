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Можна прогнозувати, що дозволи будуть: Рибачук про обмеження застосування західної зброї

Ірена Моляр
7 вересня, 2024 субота
14:33
Війна з Росією Олег Рибачук

Український політик Олег Рибачук в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що дозволи для України на далекобійні удари по території РФ нададуть, але вони будуть відтерміновані в часі

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Про це він розповів у етері Еспресо.

"Скоріше за все вдасться отримати дозволи на далекобійні удари по території РФ, і про це вже є багато витоків. Ми просто добре розуміємо, як приймаються такі рішення, згадуючи початок - "джавеліни", танки, літаки, потім ракети, ракети дальнього радіуса дії. І можна прогнозувати досить упевнено, що ці дозволи будуть. Я не можу сказати, що вони будуть повністю вирішувати нашу проблему. Однак по абсолютно істеричній реакції Росії, яка просто дибки стає, що у випадку, якщо Захід дозволить використовувати ракети дальньої дії по території Росії, то от тоді це вже все. У РФ просто аж слиною заливаються на своїх ток-шоу - значить, це для них уже питання", - прокоментував Олег Рибачук.

За його словами, ці дозволи знову будуть відтерміновані в часі. Звернемо увагу на виступ Кірбі (координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому, – ред.), який щодо ATACMS пояснював, що, мовляв, вони вже і не грають такої великої ролі, тому що не зможуть знищити авіацію, про що говорить Україна, бо росіяни вже перенесли свої літаки й авіабази за 300 і далі кілометрів.

"Але загалом потрібно звернути увагу на репліку Байдена, що зараз для нього та його адміністрації найбільша задача - зробити Камалу Гарріс наступною президенткою США. Приймаючи ті чи інші рішення, вони обов'язково будуть враховувати, як це вплине на вибори. І, розуміючи, що Трамп час від часу починає говорити про те, що Америку втягують у Третю світову війну, й залякувати там пересічних американців цим, то очевидно, що й адміністрація Байдена буде враховувати фактор - як Трамп може використати це для того, щоб збити з високого польоту Камалу Гарріс, яка реально набирає оберти", - зауважив політик.

Рибачук додав, що є ще з Кишинева інсайдерська, дуже достовірна інформація, що в оточенні Камали Гарріс зібралася потужна група міжнародників, які мають дуже принципову позицію щодо Росії, Путіна та авторитарних режимів, і ця команда значно на порядок сильніша за Саллівана (головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки - ред.) та йому подібним.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій"

Теги:
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Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
допомога США Україні
Джон Кірбі
зброя для України
Авіація
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