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МЗС Франції та Канади створять "дорожню карту" для повернення викрадених Росією українських дітей

Ксенія Золотова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
13:55
Війна з Росією В Україну з окупації повернули трьох дітей

Очільники МЗС Франції і Канади Жан-Ноель Барро та Мелані Жолі пообіцяли розробити "дорожню карту" з конкретними заходами для повернення викрадених Росією українських дітей

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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяви двох дипломатичних відомств.

"Міністерська конференція з питань людського виміру мирної формули для України з 10 пунктів у Монреалі 30-31 жовтня надасть можливість спільно працювати над досягненням цих цілей, зокрема, розробити дорожню карту з конкретними заходами для повернення додому українських дітей, які стали жертвами російської агресивної війни", - йдеться в тексті заяви.

МЗС Франції та Канади закликають міжнародну спільноту не забувати про українських дітей, чиє сьогодення та майбутнє вже постраждало від цієї війни.

Міністри наголосили, що засуджують воєнні злочини, вбивства та сексуальне насильство, скоєні проти українських дітей, напади на школи та лікарні, а також примусові незаконні переміщення та депортації українських дітей. І французьке, і канадське зовнішньополітичні відомства вимагають від Росії повернути українських дітей їхнім сім'ям, законним опікунам та громадам.

Сторони зобов’язуються підтримувати зусилля та посередництво, що здійснюються з метою повернення українських дітей під співголовуванням Канади та України та за підтримки Франції.

"Ми також продовжуватимемо підтримувати прийом і захист українських дітей та їхній доступ до всіх основних послуг, охорони здоров'я та освіти", - йдеться в комюніке.

Франція, зокрема, пообіцяла "збільшити свою фінансову підтримку низці суб'єктів громадянського суспільства та Організації Об'єднаних Націй з метою досягнення цих цілей".

Міністри також підтвердили свою відданість Україні та її народу, щоб надати їм усі засоби для самозахисту та покласти край російській агресії.

  • Станом на 2 жовтня відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Наразі існує ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які лишаються на тимчасово окупованих територіях.
Теги:
Україна
Росія
Франція
МЗС
російська армія
Канада
підтримка України
воєнні злочини Росії
Світ про Україну
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