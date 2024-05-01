На Донеччині впродовж доби двоє цивільних загинули внаслідок російських обстрілів
За минулу добу російська окупаційна армія 7 разів обстріляла Донеччину, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Також зафіксовано значні руйнування
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Так, минулої доби під вогнем окупантів були Покровський, Краматорський і Бахмутський райони області.
У Мар'їнській громаді Покровського району росіяни атакували Красногорівку, Костянтинівку і Парасковіївку. У Гострому Курахівської громади було пошкоджено будинок та адмінбудівлю.
"У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина", - написав Філашкін.
У Лиманській громаді Краматорського району окупанти обстріляли Торське, Терни і Ямполівку. В Калиновому Іллінівської громади загинула одна людина. Під вогнем були також околиці Костянтинівської громади.
У Щербинівці Торецької громади Бахмутського району було пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
"Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 19 дітей", - резюмував Філашкін.
- Днями стало відомо, що 98-річна жителька Очеретиного на Донеччині вийшла пішки з окупації.
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