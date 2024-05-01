На Донеччині впродовж доби двоє цивільних загинули внаслідок російських обстрілів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, минулої доби під вогнем окупантів були Покровський, Краматорський і Бахмутський райони області.

У Мар'їнській громаді Покровського району росіяни атакували Красногорівку, Костянтинівку і Парасковіївку. У Гострому Курахівської громади було пошкоджено будинок та адмінбудівлю.

"У Новоолександрівці Гродівської громади загинула людина", - написав Філашкін.

У Лиманській громаді Краматорського району окупанти обстріляли Торське, Терни і Ямполівку. В Калиновому Іллінівської громади загинула одна людина. Під вогнем були також околиці Костянтинівської громади.

У Щербинівці Торецької громади Бахмутського району було пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

"Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 216 людей, у тому числі 19 дітей", - резюмував Філашкін.