На Харківщині для людей закрили проїзд до трьох населених пунктів. Причина

Про це інформує Липецька сільрада.

Зазначається, що йдеться про населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці. Проїзд до них припинять у зв'язку з мінною небезпекою та постійними обстрілами російської армії, які загрожують здоров'ю та життю людей.

Читайте також: Чверть території України забруднено вибухонебезпечними предметами: названо найбільш щільно заміновані регіони

"Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково", - додали у сільраді.