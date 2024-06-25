На Харківщині для людей закрили проїзд до трьох населених пунктів. Причина
У Харківській області з вівторка, 25 червня, для людей буде недоступний проїзд до трьох населених пунктів через мінну небезпеку і російські обстріли
Про це інформує Липецька сільрада.
Зазначається, що йдеться про населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці. Проїзд до них припинять у зв'язку з мінною небезпекою та постійними обстрілами російської армії, які загрожують здоров'ю та життю людей.
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"Інформація про зміни в пропускному режимі будуть висвітлені додатково", - додали у сільраді.
- 24 червня у Липецькій громаді Харківської області легковий автомобіль наїхав на російську міну і підірвався, унаслідок чого загинули дві людини.
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