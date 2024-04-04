Чверть території України забруднено вибухонебезпечними предметами: названо найбільш щільно заміновані регіони

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, стабілізаційні заходи у звільнених від загарбників регіонах починаються саме з розмінування. Однак що довше тривала окупація, то більше на цих територіях вибухонебезпечних предметів.

Відповідаючи на запитання, скільки часу знадобиться для очищення території нашої держави, Клименко сказав: "Складне питання, бо поки тривають бойові дії, спрогнозувати неможливо. Особливо у прифронтових регіонах".

"От очистимо ми якийсь населений пункт, визначимо його безпечним, а потім знову обстріл. І все, починаємо спочатку. Тому тут багато умовностей зараз. Тим паче, що досі знаходимо в землі снаряди ще Другої світової", - додав міністр.

Він зазначив, що за два роки фахівці ДСНС уже виявили та знищили понад 780 тис. вибухонебезпечних предметів, але роботи з розмінування вдосталь на роки. При цьому Україні бракує саперів.

"У структурі МВС близько 2 тис. саперів. Це і в ДСНС, і в Нацполіції та Національній гвардії. Плануємо збільшити їхню кількість до 2800", - сказав Клименко.

Триває навчання саперів: за минулий рік було підготовлено майже 1000 фахівців із розмінування.

Для очищення територій ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки. Працюють 37 машин механізованого розмінування. Для пришвидшення процесу очищення територій необхідно ще щонайменше 30 таких машин та спецтранспорт.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.