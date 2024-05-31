На Луганщині ворог намагається витіснити ЗСУ зі Стельмахівки, Новоєгорівки та Андріївки, - голова ОВА Лисогор
Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що ситуація на Луганщині загострюється
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Луганщині загострюється тому, що ворог постійно обстрілює. Противник намагається витіснити наші підрозділи зі Стельмахівки, Новоєгорівки, Андріївки. Тривають важкі бої у Серебрянському лісництві, Білогорівці. Наші хлопці відбивають атаки й завдають росіянам постійного ураження", - наголосив Лисогор.
Голова Луганської обласної військової адміністрації також додав, що забезпечувати гуманітарну складову становиться все важче, особливо пересуватися по логістичних шляхах.
"Люди, які залишаються в Макіївці, Невському, потерпають від обстрілів. Тому що ворог активно б'є як по логістичних шляхах, так і по населених пунктах. Вчора 4 людини виїхало, понад 50 людей залишається. Проводимо з ними роботу щодо евакуації тому, що обстріли посилилися", - зауважив Лисогор.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні щонайменше 1390 військових, 18 танків і 39 артилерійських систем.
- Оборонна операція наших військ триває, найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.
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