"На Заході не хочуть скандалу, що їхня ППО не збиває ракети, а стріляє по дитячій лікарні": російські фейки за 9 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 9 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію і фейк.

Дезінформація: речник російського диктатора Пєсков заявив: "Росія в ході “СВО" завдає ударів тільки по військових цілях".

Спростування: Цинічна брехня, яка має на меті зняти відповідальність за всі воєнні злочини країни-терористки, яка обстрілює дитячі лікарні та іншу цивільну інфраструктуру.

Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Західні політики були готові підтримати Україну, але після розбору відео з ракетним ударом по Охматдиту нам почали відмовляти в підтримці за цим кейсом. На Заході не хочуть скандалу, що їхня ППО не збиває ракети, а стріляє по дитячій лікарні".

Спростування: У дитячу лікарню у Києві влучила російська ракета Х-101, про що свідчать докази, зібрані СБУ, та численні відео. Використовуючи фотошоп і відеомонтаж, ворожі ресурси намагаються видати бажане за дійсне, але всі ці спроби приречені на провал.