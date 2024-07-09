"На Заході не хочуть скандалу, що їхня ППО не збиває ракети, а стріляє по дитячій лікарні": російські фейки за 9 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 9 липня
За версією ЦПД при РНБО України, 9 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію і фейк.
Дезінформація: речник російського диктатора Пєсков заявив: "Росія в ході “СВО" завдає ударів тільки по військових цілях".
Спростування: Цинічна брехня, яка має на меті зняти відповідальність за всі воєнні злочини країни-терористки, яка обстрілює дитячі лікарні та іншу цивільну інфраструктуру.
Фейк: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Західні політики були готові підтримати Україну, але після розбору відео з ракетним ударом по Охматдиту нам почали відмовляти в підтримці за цим кейсом. На Заході не хочуть скандалу, що їхня ППО не збиває ракети, а стріляє по дитячій лікарні".
Спростування: У дитячу лікарню у Києві влучила російська ракета Х-101, про що свідчать докази, зібрані СБУ, та численні відео. Використовуючи фотошоп і відеомонтаж, ворожі ресурси намагаються видати бажане за дійсне, але всі ці спроби приречені на провал.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Пошкоджені кілька інших корпусів. Є загиблі та поранені
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе