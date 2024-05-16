Найближчими днями побачимо, чи будуть росіяни мобілізовувати велику армію, - військовий експерт Притула

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На захоплених територіях Донбасу немає родючих земель, немає нічого, щоб було корисним для росіян. Раніше там була індустрія, якою вже немає й не буде. Тобто це буде сіра зона, яка гірша за Придністров'я. Тому для Росії має сенс продовження наступу і захоплення всієї України. Для того, щоб це зробити, їм треба мобілізувати велику армію. Найближчими днями ми побачимо, чи будуть вони це робити", - зауважив Притула.

За словами військового експерта, росіянам не вистачить тієї кількості людей, яка в них є на сьогодні, для проведення широкомасштабних операцій із захоплення нових територій.

"У РФ є можливість провести мобілізацію. Якщо росіяни мобілізують велику кількість людей, то вони будуть лізти масою. Генштаб України повідомив, що зросла кількість загиблих росіян у півтора раза. Це означає, що бойові дії стали інтенсивніші й людей росіяни не жаліють. Якщо росіяни зайдуть великою кількістю людей на територію України й ці маси будуть знищені за допомогою новітньої зброї, то для Росії це буде суттєвий удар. Вони будуть намагатися цього уникнути", - додав Притула.