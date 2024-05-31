Не можна воювати наполовину, будь-які "червоні лінії" є абсурдними, - Жорін

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Варто усвідомити нарешті, що не можна воювати наполовину - трохи воювати, трохи гратись в правила та заборони, бити чи не бити по ворожій території. У нас повноцінна війна, де метою РФ є повне знищення нашої держави", - заявив заступник командира 3-ї ОШБр.

За словами Жоріна, Україна повинна обов’язково завдавати ударів по всіх обʼєктах РФ.

"По військових, інфраструктурних, стратегічних обʼєктах, нищити їхню логістику. Тільки у цьому випадку можна вважати, що ми робимо все для перемоги. Це наші союзники можуть ще гратись в якусь "толерантність" із рашкою. В нашій боротьбі вже будь-які ”червоні лінії” є абсурдними, а яким способом захищати власну країну, повинні вирішувати самі українці", - йдеться у повідомленні.