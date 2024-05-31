Не можна воювати наполовину, будь-які "червоні лінії" є абсурдними, - Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін вважає, що ЗСУ обов’язково мають завдавати ударів по всіх обʼєктах РФ
Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Варто усвідомити нарешті, що не можна воювати наполовину - трохи воювати, трохи гратись в правила та заборони, бити чи не бити по ворожій території. У нас повноцінна війна, де метою РФ є повне знищення нашої держави", - заявив заступник командира 3-ї ОШБр.
За словами Жоріна, Україна повинна обов’язково завдавати ударів по всіх обʼєктах РФ.
"По військових, інфраструктурних, стратегічних обʼєктах, нищити їхню логістику. Тільки у цьому випадку можна вважати, що ми робимо все для перемоги. Це наші союзники можуть ще гратись в якусь "толерантність" із рашкою. В нашій боротьбі вже будь-які ”червоні лінії” є абсурдними, а яким способом захищати власну країну, повинні вирішувати самі українці", - йдеться у повідомленні.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю.
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