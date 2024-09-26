"Не шукайте глибини там, де пробите дно": військовослужбовець Тимочко про СЗЧ Гнезділова

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Не шукайте глибини там, де пробите дно - по-перше. І, по-друге, - яку мету переслідує насправді ця особа - дійсно, не захисту прав. Мета - привернути до себе увагу, думаю, скоро вилізе якийсь політпроєкт із назвою "сильні, незламні…" або ще щось і піде-поїде. Потім з'явиться фонд підтримки захисту. Тобто це людина, яка на негативі, користуючись складною ситуацією, почала розкручувати свою тему. Не будучи не те, що на полі бою, не будучи на лінії фронту вже дуже довго. Людина, яка належить до лівих організацій, навіть комуністично лівих. Тобто ми знаємо, хто ці організації у свій час фінансував і фінансує. Так відбувається проникнення у Збройні сили різних структур. Ворог не спить, хоча це вже досить стара тема. Але чому він цим зміг зловживати - мабуть, тому, що ряд наших українських законодавців, депутатів дуже мусолили цю тему, і навіть протягували через Верховну Раду зміни, власне, щодо пом’якшення відповідальності тих, хто самовільно кидає своїх побратимів, кидає свої частини, тікає із фронту чи навіть просто відмовляється виконувати військові обов’язки. От ми маємо першу пташку, перший результат, до чого можуть призвести політичні ігрища", - вважає він.

Військовий вважає, що це могла бути спланована кампанія.

"Ми не знаємо реальної, суспільної підтримки цієї заяви, те, що ми бачили в медіа, те, що відбулася така розкрутка, зокрема, в соціальних мережах, через ботів, у Telegram-каналах. Видається, що це була добре спланована, підготовлена кампанія для того, щоб набути інформаційного розголосу. Але ж на вулиці протестів немає. Ми завжди знаємо, що реально протест відображається на вулиці, де люди свідомо починають діяти, якщо це дійсно наболіле. Цього немає", - додав Іван Тимочко.

Що передувало

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й нині перебуває у Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, й вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

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У 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Сергія Гнезділова про самовільне залишення служби.