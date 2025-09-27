Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков

Про це в етері Еспресо командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков "Цезар".

"Інформація про російські ДРГ у місті Купʼянськ вже як тиждень не актуальна. Це були останні групи окупантів, яким вдалось пройти й вийти з газорозподільної труби. Зараз ця труба повністю контролюється Силами оборони, підходи до Купʼянська теж. Нам немає потреби повністю її закрити, адже ворога знищувати там дуже легко й надійно. Звідти вони нікуди не біжать, там є певні вриті зони відпочинку в них, де ми їх дістаємо своїми засобами. Щодо ДРГ, можливо, у місті й могли залишитись певні групи, але вони точно становлять великої загрози. Сили оборони зараз ущільнюють свої порядки, зокрема, і в самому місті й на його околицях. Можу додати, що ворог зараз більше хвилюється про те, щоб самому не отримати контрудар і самим не відійти до берега річки Оскіл", - розповів Кусков.

Командир батальйону наголосив, що групам ворога вдається вийти у місто у газорозподільної труби, втім, Сили оборони їх знищують і не дають можливості окупантам далі просуватись.

"Ворог виходить із труб і намагається закріпитись. Далі вони не проходять. Сили оборони зупиняють їхнє просування, а далі засобами дальнього ураження їх знищують, оскільки штурмові дії дуже складні й ми можемо зазнати не обовʼязкових втрат", - додав він.