Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті зафіксували 106 боїв, 31 атака відбулася на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті зафіксували 106 боїв, 31 атака відбулася на Покровському напрямку

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2025 п'ятниця
17:04
Війна з Росією ЗСУ

Від початку пʼятниці, 26 вересня, на українсько-російському фронті відбулося 106 бойових зіткнень, 31 з них – на Покровському напрямку

Зміст

Про це повідомив Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Шість атак ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав сім авіаударів, скинув 18 керованих авіаційних бомб, здійснив 126 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупантів.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів. Сили оборони успішно зупинили шість спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. Наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутись вперед, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони, триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник 12 разів атакував. Дотепер триває чотири бої.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій. Сім бойових зіткнень ще триває.

На Новопавлівському напрямку противник 14 разів атакував поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту, одне боєзіткнення триває дотепер.

 


 

Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
