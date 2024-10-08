Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що є багато прикладів, коли промислова інфраструктура України переходить окупантам у робочому стані
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Виникає доволі дивна ситуація, коли окупанти стирають з лиця землі українські міста, роблячи їх непридатними для проживання, а промислова інфраструктура залишається в робочому стані. У Новогродівці шахти взагалі перейшли під контроль окупантів із робочою системою водовідведення", - зауважив Снєгирьов.
За словами військового експерта, Донецька ОВА повинна дати відповідь на питання: чому ми залишаємо шахти окупантам у робочому стані? Чому не вимикають енергоживлення і не затоплюють промислові об'єкти, які потім працюватимуть на економіку РФ, навіть без капіталовкладень щодо їхнього відновлення?
"На жаль, таких прикладів доволі багато, коли промислова інфраструктура України переходить в робочому стані до окупантів. Згадаймо Бахмут, коли бійці ПВК "Вагнера" демонстрували кількість захопленого промислового обладнання та готової продукції знаменитого заводу шампанських вин. Ні в кого тоді не виникло запитання: а що відбулося?" - наголосив Снєгирьов.
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