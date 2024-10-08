Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Виникає доволі дивна ситуація, коли окупанти стирають з лиця землі українські міста, роблячи їх непридатними для проживання, а промислова інфраструктура залишається в робочому стані. У Новогродівці шахти взагалі перейшли під контроль окупантів із робочою системою водовідведення", - зауважив Снєгирьов.

За словами військового експерта, Донецька ОВА повинна дати відповідь на питання: чому ми залишаємо шахти окупантам у робочому стані? Чому не вимикають енергоживлення і не затоплюють промислові об'єкти, які потім працюватимуть на економіку РФ, навіть без капіталовкладень щодо їхнього відновлення?

"На жаль, таких прикладів доволі багато, коли промислова інфраструктура України переходить в робочому стані до окупантів. Згадаймо Бахмут, коли бійці ПВК "Вагнера" демонстрували кількість захопленого промислового обладнання та готової продукції знаменитого заводу шампанських вин. Ні в кого тоді не виникло запитання: а що відбулося?" - наголосив Снєгирьов.

Протягом минулої доби 7 жовтня на фронті між двома арміями відбулося 172 бойові зіткнення. Окупанти здійснили 4420 обстрілів території України.

Найгарячіша та нестабільна ситуація наразі на Торецькому напрямку, бої тривають буквально за кожен під'їзд.

В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков зазначив, що Курахове перебуває під постійними обстрілами КАБів, РСЗВ, артилерії, FPV-дронів.







