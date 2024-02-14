Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні БПЛА

Про це пише Reuters.

"Обіцянка Нідерландів надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву", - йдеться у повідомленні.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних €2 мільярдів для України.

"Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні", - сказала міністерка.