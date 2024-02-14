Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні БПЛА
Нідерланди приєдналися до військової коаліції, яка надасть Україні передові технології безпілотників і посилить наступальний потенціал у війні проти Росії
Про це пише Reuters.
"Обіцянка Нідерландів надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву", - йдеться у повідомленні.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних €2 мільярдів для України.
"Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні", - сказала міністерка.
- Наприкінці січня 2024 року Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної з ініціативи Латвії та України Коаліції дронів.
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