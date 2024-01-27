Швеція та Велика Британія оголосили про приєднання до Коаліції дронів
Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної з ініціативи Латвії та України Коаліції дронів
Про це повідомляє Міністерство оборони України у телеграм.
Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.
"Безпілотні технології можуть перевернути хід цієї війни. Ми вдячні нашим союзникам за підтримку Коаліції дронів. Ми лише створили її – і вже маємо надійних та потужних партнерів у складі. Працюємо, щоб учасників ставало ще більше", – прокоментувала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Раніше Катерина Черногоренко презентувала партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.
- Нагадаємо, 12 грудня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час зустрічі з очільником оборонного відомства України Рустемои Умєровим у Києві ініціював створення Коаліції дронів.
- 16 січня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.
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