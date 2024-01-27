Швеція та Велика Британія оголосили про приєднання до Коаліції дронів

Про це повідомляє Міністерство оборони України у телеграм.

Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

"Безпілотні технології можуть перевернути хід цієї війни. Ми вдячні нашим союзникам за підтримку Коаліції дронів. Ми лише створили її – і вже маємо надійних та потужних партнерів у складі. Працюємо, щоб учасників ставало ще більше", – прокоментувала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше Катерина Черногоренко презентувала партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.