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Війна з Росією: хроніка
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Швеція та Велика Британія оголосили про приєднання до Коаліції дронів

27 січня, 2024 субота
01:54
Війна з Росією безпілотник

Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної з ініціативи Латвії та України Коаліції дронів

Про це повідомляє Міністерство оборони України у телеграм.

Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. 

"Безпілотні технології можуть перевернути хід цієї війни. Ми вдячні нашим союзникам за підтримку Коаліції дронів. Ми лише створили її – і вже маємо надійних та потужних партнерів у складі. Працюємо, щоб учасників ставало ще більше", – прокоментувала заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. 

Раніше  Катерина Черногоренко презентувала партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

  • Нагадаємо, 12 грудня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час зустрічі з очільником оборонного відомства України Рустемои Умєровим у Києві ініціював створення Коаліції дронів.
  • 16 січня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 країн для озброєння українських сил "тисячами" нових дронів.

Теги:
Швеція
безпілотник
допомога Україні
Велика Британiя
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