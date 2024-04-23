Норвегія обіцяє суттєво збільшити військову допомогу Україні
Норвегія планує суттєве збільшення допомоги Україні. Сума ще не визначена, її будуть обговорювати найближчим часом
Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Le Monde.
Він зазначив, що "йдеться про значне збільшення, яке справді є актуальним порівняно з тим, що ми зробили досі".
За словами Ейде, суму допомоги ще не визначено, адже вона має бути предметом обговорення з іншими сторонами.
"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що платимо багато. Ми справді повинні думати про те, як це закінчиться стратегічно. І перемога Росії – не варіант", - додав міністр, який минулого тижня відвідав Україну.
- 22 квітня стало відомо, що Норвегія долучається до німецької ініціативи з пошуку ППО для України.
- Уряд Норвегії пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до п’яти років.
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