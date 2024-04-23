Норвегія обіцяє суттєво збільшити військову допомогу Україні

Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Le Monde.

Він зазначив, що "йдеться про значне збільшення, яке справді є актуальним порівняно з тим, що ми зробили досі".

За словами Ейде, суму допомоги ще не визначено, адже вона має бути предметом обговорення з іншими сторонами.

"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що платимо багато. Ми справді повинні думати про те, як це закінчиться стратегічно. І перемога Росії – не варіант", - додав міністр, який минулого тижня відвідав Україну.