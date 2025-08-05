Один із варіантів дій Трампа - це повна торговельна блокада РФ, - політтехнолог Загородній

Про це в ефірі Еспресо заявив політтехнолог Тарас Загородній.

"Точно щось повинен зробити, тому що Трамп так голосно на весь світ говорив, що він буде щось робити. Якщо він нічого не зробить, він просто балаболкою буде виглядати. Тому і точно щось зробить, що - невідомо. Це, до речі, теж невизначеність для Росії", - сказав він.

Загородній описав два варіанти, що можуть зробити США.

"Або вони будуть запроваджувати повну торговельну блокаду Росії, а це можливо зробити з їхніми можливостями. Банки, які приймають платежі з Росії, - просто на них санкції будуть накладатися. От тоді це буде робитися достатньо ефективно. Як зараз, до речі, вони пресують банки Туреччини й Об'єднаних Арабських Еміратів. Це вони можуть зробити. Тому що всі шляхи Росії вже давно відомі - як вони обходять санкції. Збільшити допомогу Україні - це теж вони можуть зробити. У принципі, американці, коли хочуть, вони багато чого можуть", - вважає політтехнолог.

Дедлайн Трампа Путіну

28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити термін 50 днів на примирення з Україною, який він раніше встановив.

28 липня Дмитро Медведєв пригрозив війною зі США у відповідь на скорочення терміну до 10-12 днів, який Дональд Трамп дав Путіну на укладення миру з Україною.

29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для російського диктатора Володимира Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів.

31 липня президент США Дональд Трамп відповів на погрози Дмитра Медведєва. А держсекретар США Марко Рубіо назвав Медведєва "неактуальним гравцем" у російській політиці.

5 серпня Трамп заявив: якщо впаде ціна на нафту, РФ зупинить війну в Україні, оскільки в диктатора Володимира Путіна "не буде вибору".