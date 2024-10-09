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Оновлено

Окупанти вдарили по району житлової забудови Харкова

Катерина Ганжа
9 жовтня, 2024 середа
16:05
Війна з Росією новини Львівщини

Російські окупанти вдарили по Харкову. За попередніми даними, влучання КАБом прийшлося по відкритій території у Шевченківському районі

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Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 15:29 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові. За його словами, місто перебувало під ударами КАБів.

О 15:36 Олег Синєгубов підтвердив інформацію про ворожий удар по місту. За попередніми даними, влучання прийшлося по приватному сектору. На місце влучання виїхали екстрені служби.

Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що за попередніми даними, зафіксовано удар КАБом по відкритій території у Шевченківському районі Харкова.

"На цю хвилину - без постраждалих", - зазначив він.

 О 15:44 Ігор Терехов уточнив, що удар прийшовся по відкритій місцевості.

"У прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. Огляд території триває", - додав він.

Вже о 16:01 Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала 81-річна жінка. Вона отримала легкі поранення склом. Обійшлося без госпіталізації.

  • РФ 8 жовтня здійснила атаку по Харкову шістьома КАБами. Відомо про двох загиблих та пʼятьох поранених.
Теги:
Україна
Росія
Харків
окупанти
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