Окупанти вдарили по району житлової забудови Харкова

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

О 15:29 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у Харкові. За його словами, місто перебувало під ударами КАБів.

О 15:36 Олег Синєгубов підтвердив інформацію про ворожий удар по місту. За попередніми даними, влучання прийшлося по приватному сектору. На місце влучання виїхали екстрені служби.

Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що за попередніми даними, зафіксовано удар КАБом по відкритій території у Шевченківському районі Харкова.

"На цю хвилину - без постраждалих", - зазначив він.

О 15:44 Ігор Терехов уточнив, що удар прийшовся по відкритій місцевості.

"У прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. Огляд території триває", - додав він.

Вже о 16:01 Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждала 81-річна жінка. Вона отримала легкі поранення склом. Обійшлося без госпіталізації.