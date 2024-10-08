Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: відомо про двох загиблих
РФ 8 жовтня здійснила удар по Харкову. Попередньо відомо про удар близько чотирьох КАБів, є двоє загиблих
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
За його словами, росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі. Згодом він повідомив про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБом.
Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що загиблими є цивільні чоловік та жінка. Люди під час російської атаки перебували на вулиці. Водночас щонайменше три людини дістали поранення.
"Окупанти вдарили по відкритих територіях. Всього близько 4 КАБів", - додав він.
Повітряні сили України о 17:10 попередньо повідомляли про пуск КАБ у напрямку Харківщини й КАБ курсом на обласний центр.
О 17:16 "Суспільне" поінформувало про повторні вибухи в Харкові.
- Також 8 жовтня російська армія вдарила по Індустріальному району Харкова. Пошкоджено цивільне виробництво, спалахнула пожежа, 21 людину поранено.
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