Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: відомо про двох загиблих

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Київському районі. Згодом він повідомив про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБом.

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що загиблими є цивільні чоловік та жінка. Люди під час російської атаки перебували на вулиці. Водночас щонайменше три людини дістали поранення.

"Окупанти вдарили по відкритих територіях. Всього близько 4 КАБів", - додав він.

Повітряні сили України о 17:10 попередньо повідомляли про пуск КАБ у напрямку Харківщини й КАБ курсом на обласний центр.

О 17:16 "Суспільне" поінформувало про повторні вибухи в Харкові.