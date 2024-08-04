Окупанти за добу вбили на Донеччині цивільного і ще 4 поранили
Протягом минулої доби, 3 серпня, під обстрілами російської армії у Донецькій області загинула одна цивільна людина, ще четверо дістали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 3 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав він.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, зауважив очільник ОВА.
- Протягом минулої доби, 2 серпня, російські окупаційні війська вчергове атакували населені пункти Донецької області, унаслідок чого загинули троє цивільних. Ще восьмеро зазнали поранень..
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