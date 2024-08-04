Окупанти за добу вбили на Донеччині цивільного і ще 4 поранили

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 3 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Покровську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав він.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи, зауважив очільник ОВА.