Patriot мають бути тут, а не в місцях нульової ракетної загрози, - Кулеба закликав Борреля надати Україні додаткові системи ППО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем останні балістичні удари РФ по Україні. Кулеба закликав якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО
Про це повідомляє МЗС і міністр у Х.
Кулеба закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику.
Міністр також поінформував європейського колегу про російські балістичні удари по столиці та інших українських містах.
"Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами. Тому Patriot мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова”, - наголосив Кулеба.
Дипломати обговорили кроки, які ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.
Глава МЗС України висловив вдячність високому представникові ЄС Жозепу Боррелю та Європейському Союзу за їхню підтримку.
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