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Patriot мають бути тут, а не в місцях нульової ракетної загрози, - Кулеба закликав Борреля надати Україні додаткові системи ППО

25 березня, 2024 понедiлок
20:46
Війна з Росією на фото Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем останні балістичні удари РФ по Україні. Кулеба закликав якнайшвидше надати Україні додаткові системи ППО

Про це повідомляє МЗС і міністр у Х.

Кулеба закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику.

Міністр також поінформував європейського колегу про російські балістичні удари по столиці та інших українських містах.

"Україна наразі є єдиною країною у світі, яку майже щодня атакують балістичними ракетами. Тому Patriot  мають бути зараз тут, в Україні, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза нульова”, - наголосив Кулеба.

Дипломати обговорили кроки, які ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.

Глава МЗС України висловив вдячність високому представникові ЄС Жозепу Боррелю та Європейському Союзу за їхню підтримку.

  • Близько 10:30 25 березня по Києву ворог ударив двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Деталі читайте за цим посиланням.
  • У Києві пролунала серія вибухів. Унаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування в кількох районах столиці.
  • Вдень 25 березня російська армія запустила балістичні ракети по Україні з півдня вдруге за день. В Одесі є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Наразі 300 тис. абонентів у місті - без електропостачання.
Теги:
Україна
ЄС
ППО
Дмитро Кулеба
Жозеп Боррель
допомога Україні
ракетний удар
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2024, понедiлок
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