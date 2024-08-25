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Передислокація авіації РФ не позбавляє користі ракет ATACMS проти інших військових цілей, - ISW

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2024 неділя
10:23
Війна з Росією HIMARS з ATACMS

Передислокація російської авіації не забирає користі ракет ATACMS проти інших військових цілей ворога

Зміст

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що українські далекобійні удари по цілях на території Росії "мають вирішальне значення для погіршення російського військового потенціалу на всьому театрі бойових дій".

Високопоставлений американський чиновник з питань національної безпеки в адміністрації президента США Джо Байдена раніше висловився, що удари ЗСУ західною зброєю по обʼєктах у РФ не будуть ефективними, тому що російські війська передислокували свої літаки з баз, які розташовані недалеко від України.

"Але ця оцінка ігнорує те, як російські сили використовують простір заповідника в глибоких тилових районах Росії для широкого спектру інфраструктури, крім аеродромів для підтримки військових операцій проти України… Передислокація авіації із російських авіабаз у радіусі дії ATACMS не позбавляє користі від використання ATACMS проти інших російських військових цілей", - наголошують в ISW.

Водночас Інститут оцінив: Росія має щонайменше 250 військових і воєнізованих об’єктів, які розташовані у радіусі дії ATACMS, які Вашингтон передав Києву.

"Лише 17 із цих 250 об’єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об’єктів такою ж мірою, як це було з авіацією", - додали в матеріалі.

Дозвіл на удари по РФ від США

 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. 

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду". 

Втім, українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.

9 липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що після російського масованого обстрілу України 8 липня, США не змінили рішення щодо ударів американською зброєю по цілях у РФ.

24 серпня повідомляли, що Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати удари по території Росії далекобійною зброєю, оскільки в майбутньому Вашингтон може захотіти "перезавантажити" відносини з Москвою, а це може завадити процесу.

Теги:
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
США
Військові новини
зброя для України
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