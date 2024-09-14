Переговорів про мир зараз немає і передумови до них не проглядаються, - російський опозиційний експерт Морозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо брати реальні переговорні процеси, то я б сказав, що не відбувається нічого принципово нового у порівнянні з тим, що було торік. Чому? Важливим є перший момент. Інколи кажуть, що зміни на фронті посилюють переговорну сторону України в тому випадку, якщо у неї є успіх, або переговорну сторону Кремля, коли, наприклад, Путін здійснює масований обстріл інфраструктури. Але в реальності ніякого посилення переговорної позиції, на мій погляд, не відбувається, бо обидві формули - як путінська, так і українська - не передбачають ніякого компромісу. І тут багато хто намагається щось сформулювати між цими двома позиціями", - зазначив Олександр Морозов.

За його словами, ми чуємо голоси тих, хто просто каже про припинення вогню, і це дійсно зафіксовано в китайсько-бразильському меморандумі. Хтось обговорює, що, можливо, Україна відмовиться від територій, і тоді відкриється дорога до миру. Хтось каже, аби спробувати домовитися, можливо, Кремль погодиться забрати якісь території, а якісь повернути, і на цьому закінчити війну, - такий буде компроміс.

"Сам Кремль риторично відсилає до Стамбульських угод. Але це на сьогодні тільки риторика, тому що з часу перемовин у Стамбулі, з 2022 року, ситуація радикально змінилася. Всі це знають, розуміють і багато разів про це говорили. Кремль з часів Стамбульських переговорів приєднав до себе не тільки Крим, але й чотири області України. І це принципово змінює ситуацію. Кремль хоч і оперує до Стамбульських переговорів, але при цьому постійно підкреслює, що питання про ці чотири області України має бути жорстко вирішеним на користь Росії. Тобто вимагає вивести війська України з цих територій, та взагалі переходу їх під юрисдикцію РФ. Все це не створює ніякого можливого кроку для реальних переговорів", - прокоментував політичний аналітик.

Морозов додав, що переговори як були, так і йдуть за деякими треками – обмін полоненими, також, ймовірно, велися якість перемовини про необхідність припинити обстріли інфраструктури, йдуть переговори разом з МАГАТЕ щодо атомних станцій і таке інше. Але переговорів про мир, на його думку, зараз немає і не проглядаються передумови до них.