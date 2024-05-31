Перезапустити окуповану ЗАЕС технічно неможливо, – Енергоатом

Про це заявив журналістам керівник Енергоатому Петро Котін.

"Наразі ситуація на Запорізькій АЕС подібна до тієї, що склалася на ЧАЕС на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді окупанти захопили атомний об’єкт і врешті-решт зрозуміли, що ніякого сенсу в цьому немає. Лише проблеми", - зазначив він.

За його словами, перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС росіяни не можуть через:

втрату води в Каховському водосховищі;

відсутність ліній електропередачі;

нестачу кваліфікованого персоналу;

закінчення терміну придатності ядерного палива на ЗАЕС.

"Коли до божевільного політичного керівництва РФ нарешті дійде, що перезапустити ЗАЕС технічно неможливо, і Запорізька АЕС окупантам нічого, крім проблем, не принесе, я думаю, тоді вони залишать нашу станцію", - сказав Петро Котін.

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно.