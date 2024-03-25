Під час останніх повітряних ударів ворог використав ракети, які були нещодавно виготовлені: Згурець про поновлення ракетних атак РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поспіль трьох діб ми бачили ракетні атаки РФ щоночі. Ворог використовував різне ракетне озброєння, за три дні застосував 150 ракет різних типів, з них 98 Х-101 і близько 20 балістичних ракет "кинджал" та "іскандер". Ці ракети спрямовувалися противником по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. Зараз можемо зробити висновок, що ворог дійсно поставив на мету зруйнувати енергетичні можливості України, це ми бачимо на прикладі й Харкова, і Одеси", - повідомив Сергій Згурець.

Військовий експерт висловив сподівання, що ворог найближчим часом не буде продовжувати завдавати подібні удари, бо доведеться накопичувати запас ракет, хоча б певний проміжок часу.

"Противник майже місяць накопичував. Якщо зважити на кількість виробництва ракет Х-101, то це близько 100 ракет на місяць. А дані по уламках ворожих ракет знову підтверджують, що вони були вироблені у першому кварталі 2024 року. Тобто йдеться про використання противником ракет, які були нещодавно виготовлені. У будь-якому разі з одного боку розуміємо, що атаки можуть бути поновлені, але за нашими оцінками – після певної перерви", - резюмував директор ІКК Defense Express.