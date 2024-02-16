Підрозділи не виходять з Авдіївки, - боєць ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Маю спілкування з підрозділом, який майже два роки захищає Авдіївку. По-перше, не весь їхній склад, а частково вивели на ротацію, на доукомплектування. По-друге, це вже загальновідомий факт, що 3-тю штурмову бригаду завели в Авдіївку. Тобто ніяких таємних наказів, конспірологічних теорій, що всім надано наказ вийти з Авдіївки, такої інформації немає. Якщо була б така інформація, то ніякий штурмовий підрозділ туди не кидали б", - наголосив Ієвлєв.

За словами бійця ЗСУ, дійсно ситуація в Авдіївці доволі критична.

"Але знаю її зі слів побратимів, які працювали в напрямку БПЛА в одному з підрозділів. Саме від них знаю, що частково підрозділи йдуть на ротацію, але не весь склад. Це те, що можна наразі повідомити", - додав Ієвлєв.

Інститут вивчення війни пише, що росіяни проводять тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.

В Авдіївці на Донеччині "надзвичайно критична" ситуація. На цей напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади.

Президент України Володимир Зеленський у звернення 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що оборонна операція в Авдіївці продовжується.





