Після переобстеження обмежено придатних менше 10% із них визнано непридатними, - Генштаб
Після переобстеження колишніх обмежено придатних українських військовозобовʼязаних менш як 10% із них визнали непридатними
Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбах на брифінгу в Укрінформі, передає Суспільне.
Він нагадав, що після того, як термін "обмежено придатний" забрали з українського законодавства, усі військовослужбовці проходять переобстеження протягом 9 місяців. Вони це роблять згідно з планом, складеним командуванням медичних сил.
"З усіх обмежено придатних дуже мала частка — менш як 10% — визнається непридатними", — заявив Горбач.
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Він також зауважив, що інших громадян приблизно однаково поділяють на абсолютно придатних і придатних у визначених місцях.
Водночас Горбач додав, усіх колишніх обмежено придатних переведуть в одну з трьох категорій:
- придатні до проходження військової служби;
- придатні до проходження військової служби у визначених місцях — таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики, ТЦК;
- непридатні для військової служби і звільнені з військової служби.
Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, відповідно до якого чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом дев’яти місяців.
20 травня повідомлялося: українці, які визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.
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