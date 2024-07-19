Після переобстеження обмежено придатних менше 10% із них визнано непридатними, - Генштаб

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбах на брифінгу в Укрінформі, передає Суспільне.

Він нагадав, що після того, як термін "обмежено придатний" забрали з українського законодавства, усі військовослужбовці проходять переобстеження протягом 9 місяців. Вони це роблять згідно з планом, складеним командуванням медичних сил.

"З усіх обмежено придатних дуже мала частка — менш як 10% — визнається непридатними", — заявив Горбач.

Читайте також: Набув чинності новий закон про мобілізацію: все, що варто знати про нововведення

Він також зауважив, що інших громадян приблизно однаково поділяють на абсолютно придатних і придатних у визначених місцях.

Водночас Горбач додав, усіх колишніх обмежено придатних переведуть в одну з трьох категорій:

придатні до проходження військової служби;

придатні до проходження військової служби у визначених місцях — таких як тилові підрозділи, підрозділи логістики, ТЦК;

непридатні для військової служби і звільнені з військової служби.

Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, відповідно до якого чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом дев’яти місяців.

20 травня повідомлялося: українці, які визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.