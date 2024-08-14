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Після пожежі на ЗАЕС окупанти не допустили експертів МАГАТЕ всередину градирні, - Міненерго

Світлана Кравченко
14 серпня, 2024 середа
10:16
Війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

Російські окупанти не дозволили експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідати градирню на захопленій Запорізькій атомній електростанції, де напередодні сталася пожежа

Зміст

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

За його словами, представникам МАГАТЕ вдалося провести огляд градирні та радіаційний моніторинг.

"Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали", - заявив Колісник.

Він також наголосив, що наразі МАГАТЕ не зробило остаточного висновку щодо обставин загоряння на градирні.

Що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС 11 серпня 

Росіяни влаштували пожежу на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. 11 серпня там зафіксували густий чорний дим. 

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив: за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Причиною цього назвали намагання або створити провокацію, або викликати паніку в жителів навколишніх населених пунктів.

Згодом про пожежу повідомили в Енергоатомі: "11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання".

Імовірною причиною там назвали недбалість російських окупантів або свідомий підпал градирні, розташованої приблизно за кілометр від енергоблоків станції. 

Станом на 00:30 понеділка, 12 серпня, радіаційний стан на станції перебував у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення не було.

Експерти МАГАТЕ також зафіксували сильний темний дим на Запорізькій АЕС після вибухів увечері. Вони припустили ймовірну атаку безпілотника на градирню.

"Команда ЗАЕС повідомила про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку", - зазначили в МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Нікополя фіксують пожежу на Запорізькій АЕС, наголосив, що "поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути". І додав, що Україна чекає реакції світу на чергову провокацію РФ.

Окупанти ж заявили, що загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС сталося нібито внаслідок обстрілу з боку України.

12 серпня експерти МАГАТЕ відвідали градирню окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, проте причину інциденту встановити не вдалося.

Довідка. Градирня - це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.

Теги:
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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