Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк
Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк

Віталій Бесараб
13 серпня, 2025 середа
11:29
Війна з Росією Трамп і Путін

Україна може опинитись в ситуації, коли США повністю зупинять постачання військової допомоги з боку США після зустрічі Трампа й Путіна 15 серпня

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив експерт із міжнародних питань, голова ВГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

"Не слід очікувати позитивних сценаріїв для України після зустрічі Трампа й Путіна. Це всі розуміють і навіть Трамп та його команда говорять, що це перша й ознайомча зустріч. Вони ж розуміють, що нічого не добʼються від Путіна й фактично повелись на ті нісенітниці, які Віткофф привіз з Москви. Там же йому просто замилили очі й фактично купили, що Віткофф за будь-яку ціну організував зустріч Трампа й Путіна. Трамп на це повівся і почав відразу голосити про зустріч з Путіним й про якийсь прорив у переговорах з Росією. Потім ця концепція тричі змінювалась", - пояснив Романюк.

Експерт наголосив, що зустріч Трампа й Путіна 15 серпня може закінчитись повним дипломатичним крахом для США.

"Вже навіть держсекретар Рубіо мусить підігрувати адміністрації Дональда Трампа, розуміючи, що на Алясці відбудеться повний дипломатичний крах і ні про що вони з Путіним не домовляться. Зараз вони намагаються цією зустріччю затьмарити скандал навколо Трампа й Епштейна. Всі медіа в США, вся опозиція й навіть однопартійці перемкнуться на ці переговори", - зауважив він.

Він наголосив, що не слід очікувати від цієї зустрічі позитивних результатів для України. Попри свої заяви, адміністрація Дональда Трампа так і не запровадила санкції проти РФ й додаткові мита проти Китаю.

"Важливо зауважити, що санкції проти Росії так і не вводяться. Мита проти Китаю не вводяться. Україна не отримує далекобійну не постачають. Та й взагалі після зустрічі Трампа й Путіна можуть зупинити постачання будь-яких ракет навіть за європейські кошти. Ситуація для України після цієї зустрічі однозначно погіршиться. Навіть у порівнянні з тою, що була кілька тижнів тому у відносинах між США та Україною. Це варто розуміти, що зараз повторюється історія Мюнхена 1938 року", - підсумував Романюк.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.  

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.
 

