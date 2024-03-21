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Польща вночі підіймала авіацію через масований обстріл України

21 березня, 2024 четвер
09:10
Війна з Росією

Оперативне командування польської армії вночі 21 березня підняло у повітря винищувачі через масований ракетний удар Росії по Україні

Про це йдеться у відомстві.

"Оперативне командування збройних сил сьогодні вночі спостерігало за активною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка була пов’язана з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Польща зробила "усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

  • Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
  • Українська ППО знищила 31 ціль, а саме 29 крилатих і 2 балістичні ракети.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Польща
ракетний удар
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