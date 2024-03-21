Польща вночі підіймала авіацію через масований обстріл України
Оперативне командування польської армії вночі 21 березня підняло у повітря винищувачі через масований ракетний удар Росії по Україні
Про це йдеться у відомстві.
"Оперативне командування збройних сил сьогодні вночі спостерігало за активною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка була пов’язана з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Польща зробила "усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.
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