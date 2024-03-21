Польща вночі підіймала авіацію через масований обстріл України

Про це йдеться у відомстві.

"Оперативне командування збройних сил сьогодні вночі спостерігало за активною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка була пов’язана з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Польща зробила "усі необхідні процедури" для забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniani lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie… pic.twitter.com/Z3UktsNj8G — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 21, 2024