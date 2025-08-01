Портников пояснив, чому Трамп зменшив термін для Путіна до 10 днів

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Дональд Трамп може встановити мито для будь-якої продукції, яку РФ постачає до США. Чи буде це якимось чином впливати на російську економіку? Обсяги торгівлі між США та РФ зростали до не суттєвих цифр. Утім це не ті цифри, які будуть впливати на російську економіку. Варто додати, що всі ці обсяги торгівлі між США та РФ зберігаються лиш тому, що Москва постачає продукцію, яка потрібна для американської економіки. І тому США не відмовились від цієї торгівлі. Я гадаю, реальних якихось результатів, якщо не запровадити 100% мита на російську продукцію, не відбудеться", - пояснив Портников.

За словами журналіста, для Китаю купівля російських енергоносіїв має не тільки економічне значення, а й також політичне. Пекін бачить в Росії проксі-силу для послаблення Заходу.

"Є більш серйозний фактор, який може вплинути на російську економіку. Зокрема, торгівля, повʼязана з енергетикою РФ. Санкції проти партнерів РФ, які закуповують російську нафту. До речі, я вважаю, що Трамп зменшив кількість днів Путіна після того, як він провів успішні для себе перемовини з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді вони домовились про те, що ЄС остаточно відмовиться від російських енергоносіїв. Трампу це дійсно вигідно, адже він фактично обмежує постачання російської нафти на європейський ринок і може замістити ці енергоносії американськими поставками. Далі Трамп може говорити про інших отримувачів російської нафти. Головний сенс російського бюджету з точки зору енергоносіїв створюють Індія та Китай. З Китаєм ситуація зрозуміла й вони не будуть зменшувати обсяги купівлі російської нафти. Для Китаю купівля російської нафти має не тільки економічне, а й політичне значення. Вони купують російську нафту тому, що хочуть підтримати РФ як власну проксі силу у послабленні Заходу", - додав він.