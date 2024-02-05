Посилення ППО та нарощування систем РЕБ: Зеленський провів нараду в Кропивницькому

Про це він повідомив у Telegram.

"Кіровоградщина - один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств", - написав президент.

Також він Зазначив, що під час поїздки обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Майже 90 тис. яких залишилися жити на Кіровоградщині. Тож важливим питанням є збереження та створення робочих місць.

"Окремо поспілкувалися щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО. Важливо нарощувати системи РЕБ", - зазначив президент.

Також президент відвідав один із медзакладів Кропивницького, де лікуються українські військові. Зеленський вручив воїнам нагороди.

"Кропивницький. Один із медзакладів, де проходять лікування наші захисники. Поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Дякую за службу. Ви – молодці, ви – герої. Україна пишається вами", - написав він.