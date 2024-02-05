Посилення ППО та нарощування систем РЕБ: Зеленський провів нараду в Кропивницькому
У понеділок, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький. Там провів нараду щодо стану справ у Кіровоградській області та відвідав військових у лікарні. Президент вручив воїнам нагороди
Про це він повідомив у Telegram.
"Кіровоградщина - один із тих регіонів, який активно допомагає країні вистояти як економічно, так і безпеково. Область відновлює потенціал своїх підприємств", - написав президент.
Також він Зазначив, що під час поїздки обговорили питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Майже 90 тис. яких залишилися жити на Кіровоградщині. Тож важливим питанням є збереження та створення робочих місць.
"Окремо поспілкувалися щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО. Важливо нарощувати системи РЕБ", - зазначив президент.
Також президент відвідав один із медзакладів Кропивницького, де лікуються українські військові. Зеленський вручив воїнам нагороди.
"Кропивницький. Один із медзакладів, де проходять лікування наші захисники. Поспілкувалися з воїнами, вручив їм нагороди. Дякую за службу. Ви – молодці, ви – герої. Україна пишається вами", - написав він.
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4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ в районі села Роботине, що на Запорізькому напрямку. Він поспілкувався з військовими й вручив їм нагороди.
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4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав розташування Повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині та нагородив військових пілотів.
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4 лютого Зеленський відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо відновлення енерго- та водопостачання населених пунктів Дніпропетровщини та захисту енергооб’єктів.
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5 лютого Зеленський на Дніпропетровщині відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп і вручив нагороди військовослужбовцям.
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