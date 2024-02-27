"Потреба США та Заходу в мирних переговорах стає все нагальнішою": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 27 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.

Маніпуляція: Китайське видання Global Times написало: "З наближенням другої річниці російсько-українського конфлікту потреба в мирних переговорах і домовленостях стає все нагальнішою... Особливо для США та Заходу, які сприяли розпалюванню та ескалації цієї трагедії через власні проблеми".

Маніпуляція: "Збиття літака прямо над сходом України - це була спроба заморозити конфлікт, і вона спрацювала. Я майже впевнений, що США зроблять щось подібне (щоб заморозити російсько-українську війну, - ред.)", - заявив американський політолог Марк Слебода.

Дезінформація: "Європейські ЗМІ та глобалістичні маріонетки докладають великих зусиль, щоб ввести європейські війська в Україну, що де-факто призведе до Третьої світової війни", - написав у X (Twitter) швейцарсько-італійський журналіст Анджело Джуліано.