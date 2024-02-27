"Потреба США та Заходу в мирних переговорах стає все нагальнішою": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 27 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 27 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 лютого іноземні ЗМІ запустили один фейк та дві маніпуляції.
Маніпуляція: Китайське видання Global Times написало: "З наближенням другої річниці російсько-українського конфлікту потреба в мирних переговорах і домовленостях стає все нагальнішою... Особливо для США та Заходу, які сприяли розпалюванню та ескалації цієї трагедії через власні проблеми".
Маніпуляція: "Збиття літака прямо над сходом України - це була спроба заморозити конфлікт, і вона спрацювала. Я майже впевнений, що США зроблять щось подібне (щоб заморозити російсько-українську війну, - ред.)", - заявив американський політолог Марк Слебода.
Дезінформація: "Європейські ЗМІ та глобалістичні маріонетки докладають великих зусиль, щоб ввести європейські війська в Україну, що де-факто призведе до Третьої світової війни", - написав у X (Twitter) швейцарсько-італійський журналіст Анджело Джуліано.
- 25 лютого повідомлялось, що російські тг-канали запустили черговий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не бажає миру, а "його турбота про життя солдатів - гра на публіку".
- 26 лютого стало відомом, що російські телеграм-канали поширюють фейк про те, що керівництво Харкова нібито готується тікати з міста. Міський голова Ігор Терехов відреагував на ворожий вкид.
- 26 лютого голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України застосовують нові фейкові наративи та використовують сучасні технології.
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