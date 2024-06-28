"Приблизно через рік Україну, ймовірно, змусять взяти паузу у війні": політик Рибачук розповів, до чого це може призвести

Таку думку висловив політик, громадський діяч, Віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук у етері Еспресо.

"Здається, нас підводять до того, що приблизно через рік може скластися ситуація, коли Україну змусять взяти паузу у війні, як і Путіна. Про це говорив Трамп. Якщо не говорити про деталі, на яких кордонах і умовах це буде, це реальна ситуація, що нас можуть "заморозити". Так, в України буде декілька років на те, щоб стати сильнішими, ніж Росія. Але в Путіна також буде час, щоб перепочити, набрати сили - корейців, китайців, техніку тощо", - зазначив він.

Усім добре відомо, що буде робити Путін, він це демонструє. Але питання в тому, що буде творитися в Україні, коли виникне пауза, зауважив політик.

"Я з жахом про це думаю. Перше, що ми зробимо - кинемося у виборчі перегони. Людям Єрмака треба ж обов'язково залишитися при владі. Вони будуть робити все, щоб ми пересварилися між собою, і ми гарантовано посваримося. Із тих трьох, чи то п'яти років, яких у нас буде на те, щоб ми стали сильною країною, ми навіть без військового втручання Росії, ризикуємо розірватися зсередини. В цьому загроза тієї дуже спотвореної системи влади, яка є зараз в Україні", - резюмував Рибачук.