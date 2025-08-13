"Просування противника до Золотого Колодязя відбулося не вчора і не позавчора": Згурець проаналізував ситуацію навколо Покровська

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про ситуацію навколо Добропілля, насамперед просування противника до Золотого Колодязя, що відбулося насправді не вчора, не позавчора - цей процес просочування противника на цій ділянці оборони тривав уже десь місяць. І, умовно кажучи, ці малі групи, ця динаміка протискання нашої лінії оборони, де у нас не вистачало живої сили, не вистачало піхоти, не вистачало дронів.

От зараз ми бачимо якраз оця мапа, де червоним показано просування ворога якраз в бік Золотого Колодязя. І це напрямок, який, по суті, є достатньо загрозливий, тому що при просуванні до Добропілля впритул насамперед перетинається траса Добропілля - Краматорськ.

А Добропілля - це напрямок, куди спрямовані дві логістичні траси, які йдуть від Покровська, тобто тут Родинське, Гришине, вони, в принципі, замикаються якраз на Добропілля, на цю трасу. Якщо противнику вдається перетнути трасу, яка в зоні Добропілля, то, звісно, створюється суттєва проблема для логістики, для забезпечення Покровського. Якраз весь цей наш гарнізон, який зараз захищає Покровськ і Мирноград, опиняється в ситуації, коли ці шляхи опиняються під контролем противника. Так чи інакше виникає питання про відведення наших підопірів з цієї ділянки. Тому якраз це просування до зон Добропілля, власне, є проривом противника у форматі нової тактики з використанням оцих малих груп. І оці заяви, які вчора лунали з уст президента про те, що заходи вживаються, що там росіяни пішли на 10 кілометрів і зараз ці групи знищуються, це абсолютно вірно", - сказав він.

Сергій Згурець наголосив, що серйозність ситуації підкреслює те, що Генеральний штаб здійснює заходи з перекидання на цю ділянку додаткових підрозділів.

"Частину ми знаємо, що на цей напрямок перекинуто перший корпус "Азов". Ми знаємо, що там перекинута ще бригада "Рубіж" Національної гвардії на додачу до цих бойових дій. 92-га бригада діє на цьому напрямку. І оце просування ворога зараз Збройні сили намагаються купірувати, дійсно, унеможливити, перше, розширення в ширину і просування далі за Золотий Колодязь. От сьогодні була інформація від OSINT-аналітиків, які спираються якраз на аналіз вибухів і всього іншого. І вони говорять про те, що якраз штурмовий батальйон Да Вінчі, 92-га бригада здійснювали контратакувальні заходи, які, власне, суттєво зменшили просування противника в зоні Золотого Колодязя. І якраз відкинули противника від цієї ділянки, де ворог доходив до траси Добропілля - Краматорськ", - зазначив експерт.

Якщо ця інформація підтвердиться, це означатиме, що заходи, які вживає Генеральний штаб, є цілком ефективними.

"Але розуміємо, що сама ситуація, коли така виникла ситуація з просуванням противника на таку глибину, не є нормальною. І вона пов'язана з низкою факторів, починаючи від просочування противника через нашу нещільну оборону. Через, напевно, брак підрозділів дронарів, які забезпечують знищення противника, напевно, низьку взаємодію між підрозділами, між корпусами, встик яких просувався противник, імовірно, через не зовсім вірну інформацію, яку подавали командири бригад на верх, якраз все це підштовхнуло це просування, яке вчора-позавчора виглядало надзвичайно критично, особливо в повідомленнях мас-медіа. Зараз, сподіваюсь, ситуація буде дещо локалізована", - зауважив він.

Сергій Згурець зазначив, що ворог і далі намагатиметься розхитувати ситуацію на фронті. Зокрема, активізуючи дії на інших напрямках.

"Але розуміємо, що зараз ворог буде і далі розхитувати ситуацію, тому що інші напрямки, я очікую, що зараз і на Куп'янському напрямку буде активізувати дії, і на Запорізькому напрямку. Аби ускладнити нам, зокрема, концентрацію тих же резервів у зоні Покровська, який для противника зараз вважається найбільш пріоритетною ціллю. І вся ця тактика охоплення Покровська з різних напрямків для ворога є найбільш зараз прийнятною, бажаною для того, аби досягти хоч якихось якісних змін на лінії фронту, але поки що зміни тактичного рівня і при вдалих заходах, які буде вживати Генштаб, вони сподіваються, не переростуть до якихось там оперативних змін на лінії фронту", - зауважив військовий експерт.