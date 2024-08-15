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Ексклюзив

"Противник не має чим реагувати": військовий експерт спрогнозував, як ЗСУ просуватимуться на Курщині

Тетяна Нижник
15 серпня, 2024 четвер
20:26
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Віктор Кевлюк, військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ розповів про просування ЗСУ на Курщині та мобілізаційні виклики для РФ

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз ми спостерігаємо, що до зони бойових дій перекидають військовослужбовців призову весни 2024 року, щоб хоч якось наростити угруповання. У противника немає вибору, йому немає чим реагувати на цю ситуацію. Що стосується мобілізованих — вони жодних контрактів не підписують, їх держава примусово забирає з цивільного життя, вдягає у військову форму, дає зброю і відправляє на фронт. Якщо противник хоче досягти мети у військовій операції, то без мобілізації вони не зможуть наростити угруповання, сформувати стратегічні резерви і добитися докорінного перелому у війні, принаймні досягти позицій, де вони будуть стратегічно домінувати, зокрема, і на полі перемовин щодо завершення бойових дій. Що стосується контрактників, на сьогодні системи рекрутингу постачають їх в таких обсягах, які дозволяють компенсувати втрати на фронті, але нарощувати чисельність у такий спосіб можливості у противника немає", - зазначив він.

Наступ на Курщині поступово розвивається переважно в північному і східному напрямках, сказав Кевлюк.

"Сили оборони взяли під контроль територію загальною площею вже понад одну тисячу квадратних кілометрів. Вони вийшли на певні рубежі. Із західного напрямку буде встановлений бар’єр на випадок, якщо противник вирішить контратакувати з того боку. Ми будемо просуватися в тил і фланг угруповання противника, який веде бойові дії в Харківській області", - додав він.

Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ, її очолив генерал-майор Едуард Москальов. За словвами військового експерта, це свідчить про те, що ми цивілізована країна, яка відповідально ставиться до своїх міжнародних зобов’язань.

"Це безумовно один із пунктів операції розгортання мережі комендатур. Адже підтримувати порядок на цих територіях, впроваджувати антитерористичні та протидиверсійні заходи комусь доведеться. Але доведеться вирішувати також дуже прості питання, такі як наповнення аптек ліками, а магазинів — хлібом і товарами першої необхідності. Командування Збройних сил та військово-політичне керівництво України роблять правильні кроки", - сказав Кевлюк.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти. 

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

У середу, 14 серпня, понад 100 російських військовослужбовців здалися в полон Силам оборони в Курській області.

У Financial Times повідомили, що Україна розпочала з Росією переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області.

15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Курськ
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