Протягом доби на Сумщині армія РФ поранила двох жителів прикордоння
Минулої доби російські окупанти завдали 217 ударів по території Сумської області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали двоє цивільних
Про це повідомляє Поліція Сумської області.
"Минулої доби ворог завдав 217 ударів по території Сумської області. Загалом 42 населених пункти піддавалися обстрілам з різних видів зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, внаслідок ударів зазнали поранень двоє цивільних. Також пошкоджено п’ять житлових будинків, будинок культури та школу, літню кухню, господарчу споруду, газопровід, ЛЕП.
Фото: Поліція Сумської області
Фото: Поліція Сумської області
"За даними фактами слідчими поліції розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України", - повідомляють в поліції.
- Армія РФ вдарила по енергооб'єкту на Сумщині. Один працівник підприємства загинув, ще семеро отримали поранення.
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