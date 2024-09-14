Окупанти вдарили по енергооб’єкту на Сумщині: є загиблий та поранені
Армія РФ вдарила по енергооб'єкту на Сумщині. Один працівник підприємства загинув, ще семеро отримали поранення
Про це повідомили в Міненерго.
"У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що внаслідок атаки загинув працівник підприємства – 54-річний водій. Ще семеро працівників отримали поранення. Їх ушпиталили.
Загалом, як повідомляють в Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
- Ввечері 13 вересня російські терористи запустили ударні безпілотники з кількох напрямків. В Одесі та Києві працювала ППО. По Харкову окупанти вдарили КАБом.
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