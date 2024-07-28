Протягом доби росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще 15 людей поранені, серед них дитина

Про це повідомляє Нацполіція України.

Під вогнем Росії перебували 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Мирноград, Новогродівка, Торецьк, села Галицинівка, Діброва, Зоря, Іванівка, Іванопілля, Катеринівка, Рідкодуб.

За даними поліції, пошкоджено 88 цивільних об’єктів - 52 житлових будинки, медзаклад, церква, два заклади освіти, пансіонат, офісне приміщення, критичну інфраструктуру, гаражі, автотранспорт, електромережу, газопровід, поле пшениці.

В Іванівці внаслідок ворожих обстрілів вбито трьох цивільних осіб.

На Костянтинівку росіяни скинули авіабомбу "КАБ-250" - вбили людину та двох поранили. Руйнувань зазнали два будинки, офісне приміщення, критична інфраструктура, автомобілі, електромережа.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Торецьку загинула людина, ще одна отримала поранення.

По Лиману Росія завдала ударів 3 авіабомбами "КАБ-250" та РСЗВ "Ураган". Внаслідок ударів двоє мешканців отримали травми. Пошкоджено сім приватних осель, газопровід, автомобілі.

По Мирнограду окупанти вдарили бомбою "ФАБ-500" - поранили дитину 2013 року народження. Зруйновано медзаклад, 27 приватних будинків.

На Курахове армія РФ спрямувала три авіабомби "КАБ-250" - четверо людей травмовано. Пошкоджено два багатоквартирних будинки, заклади освіти, автомобілі.

З РСЗВ "Смерч" ворог вдарив по Новогродівці - поранив цивільну особу. Руйнувань зазнали три оселі, гаражі, автобус.

Ще двоє мирних жителів отримали поранення в Катеринівці, по одному в Рідкодубі та Зорі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.