Путін хотів окупувати Харків, поки затримувався пакет допомоги від США, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана.

"У нас завжди є ці виклики, що з моменту рішення (ухвалення допомоги, - ред.) до моменту, коли прибуває спорядження потрібно багато часу. І, звісно, Путін розумів і розуміє це", - сказав президент.

За його словами, лідер Кремля хотів використати піврічну затримку допомоги у Конгресі США, щоб "швидко окупувати Харків".

"Він (Путін, - ред.) хотів окупувати Харків. Ми втратили деякі селища вздовж нашого кордону. Але, дякувати Богу, ми забрали людей, зберегли їх", - додав Зеленський.

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Що відомо про затримку пакета допомоги від США

Сенат США 13 лютого 2023 року проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Законопроєкт передбачає для трьох країн $95,3 мільярда.

Вже у квітні 2024 року сенаторка США від Республіканської партії Джоні Ернст заявила, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України впродовж кількох наступних тижнів.

Згодом 20 квітня, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.

Президент США Джо Байден 24 квітня підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив Сенат.